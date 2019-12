La nouvelle génération de processeurs HEDT

Depuis l'introduction de Zen 2 en juin dernier, AMD donne l'impression de marcher sur l'eau dans le domaine du microprocesseur. Alors que le tout récent Ryzen 9 3950X vient d'apporter 16 cœurs sur plateforme grand public, en profitant pour se hisser en tête de nos tests, voici que la plateforme haut de gamme du concepteur est renouvelée via un socket TRX4 succédant au TR4, afin d'accueillir les déclinaisons Zen 2 des Threadripper. Ainsi, les 3970X à 32 cœurs et 3960X à 24 cœurs permettront de répondre au besoin de puissance des créateurs ou utilisateurs fortunés. Et si d'aventure cela ne suffisait pas, un monstrueux Threadripper 3990X à 64 cœurs est annoncé pour l'année prochaine ! En face, Intel toujours englué dans la mise au point de son procédé de gravure 10 nm, annonce Cascade Lake-X, une optimisation de Skylake-X réutilisant le 14 nm en apportant un petit gain de fréquence, ainsi que des mitigations hardware de certaines failles de sécurité affectant les processeurs bleus. Le flagship de cette nouvelle génération comprend toujours 18 cœurs et porte la dénomination Core i9-10980XE. Quelles sont les performances tant en application qu'en jeu de ces 3 processeurs ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier au sein d'un panel de 28 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?