Même si les Ryzen 3000 - "petits" et (très) grands - sont là et bien installés, plusieurs modèles des générations précédentes 2000 et 1000 peuvent encore se dénicher sans trop de mal chez les commerçants à des tarifs défiant souvent toute concurrence; c'est le cas du Ryzen 5 1600, un hexacore avec SMT de la première génération Ryzen gravée en 14 nm LPP chez GlobalFoundries.

Eh bien, au moins un des acheteurs récents d'un R5 1600 auraient eu droit à une surprise en passant cette petite bestiole à 85 $ (ou 120 € chez nous) sous CPU-Z et HWInfo, celle de découvrir que ces programmes reconnaissaient la présence d'un CPU Pinnacle Ridge gravé en 12 nm - le procédé (en realité un 14 nm optimisé) déployé avec l'architecture Zen+ et les Ryzen 2000 ! Youpi, Noël avant l'heure ? À savoir aussi que ce R5 1600 se distinguerait physiquement par deux lettres différentes dans son numéro de série YD1600BBAFBOX, au lieu de YD1600BBAEBOX pour tous les premiers modèles, ce qui pourrait ne servir à rien d'autre que de distinguer deux différents stepping (par exemple B1 et B2). Il y a aussi une très forte de chance qu'il s'agisse d'une simple erreur de lecture et de détection de l'identification du CPU par les logiciels susmentionnés.

Toutefois, l'un des curieux en question ne se serait naturellement pas fait prier pour jouer avec le processeur, et il en serait ressortit que ce "nouveau" R5 1600 "AF" afficherait - brièvement - des pics en boost à 3,7 GHz au lieu de 3,6 GHz, tout en arrivant désormais à maintenir des fréquences en boost aux alentours des 3,6 GHz pour plus longtemps, à l'inverse du R5 1600 original, dont le boost se stabilise généralement assez rapidement autour des 3,4 GHz. Enfin, l'individu mentionne aussi un score Cinebench R20 plus élevé de 400 points et des latences mémoires réduites (l'une des améliorations de Zen+). Il précise aussi que Ryzen Master, un peu retard de plusieurs versions, se plaignait d'un processeur non pris en charge jusqu'à sa mise à jour...Le fil Reddit en question se trouve ici.

Bon, d’accord, mais qu'est ce qui pourrait bien pousser AMD à introduire une puce 12 nm de Zen+ dans sa toute première gamme Zen ? L'explication la plus raisonnable resterait celle d'une simple erreur de programmation de l'identifiant du CPU. Cela dit, il se pourrait aussi que ce fameux R5 1600 "AF" exploite un die de R5 2600 qui fut incapable de tenir les fréquences requises et aurait ainsi tout simplement été recyclée, ce qui aurait du sens économiquement parlant. La question pour en savoir plus aurait déjà été posée à AMD, qui n'aurait pas encore répondu pour l'instant. On en découvrira peut-être aussi un peu plus au fur et à mesure que le modèle tombe entre les bonnes mains, pour le fun et la science, bien sûr ! (Source)