MSI a dévoilé sa nouvelle bête pour venir jouer dans la cour des écrans 38", elle s'appelle MEG381CQR et propose une dalle 37,5" incurvée avec une définition et un ratio encore peu courants dans les catalogues des constructeurs, mais qui serait parfaitement convenable autant pour le jeu que les films tournés en 2.35:1 ou 2.40:1. Ce n'est pas le premier modèle du genre, loin de là, LG propose déjà (sur le papier) trois choix différents dans cette catégorie - 38GL950G, 38GN950 et 38WN95C - et Acer a très récemment aussi dévoilé un Predator X38P.

Malheureusement, en pratique aucun de ces écrans n'est encore disponible sur le marché, ou alors en très faible quantité, il s'avère que le 38GL950G aurait enfin commencé à faire surface chez des revendeurs dans quelques régions du globe. En tout cas, ça ne s'annonce pas plus rapide chez MSI qui s'est justement bien gardé de donner une date précise et s'est contenté d'indiquer vaguement une période Q3/Q4, soit potentiellement durant la seconde moitié de l'année, ce qui ne veut pas dire qu'il arrivera forcément plus tardivement que les autres. Dans le cas contraire, le MEG381CQR a-t-il des caractéristiques différentes qui valent la peine de patienter sagement pour sa commercialisation ?

MSI

OPTIX MEG381CQR Poids - Consommation - Dalle IPS 37,5" Incurvée 2300R Rétroéclairage LED Edge (?) Définition 3840 x 1600 UltraWide 24:10 Taux de rafraîchissement 144 Hz Adaptive Sync FreeSync et potentiellement G-Sync Compatible Temps de réponse 1 ms G2G Luminosité 600 cd/m2 (peak) Contraste - Trucs de couleur Profondeur 10 bits 16,7 millions 1,07 milliard (HDR) DCI-P3 >90% HDR DisplayHDR 600 Connectique - Audio - USB - Ergo' Pommeau sur le dessus pour un ajustement avec précision Autre Éclairage RGB Interface HMI - écran OLED Caméra intégrée pour reconnaissance faciale Tarif Cher... Dispo Q3/Q4 2020 "Concurrence" ? Les figurants : Dell U3818DW (60 Hz, FreeSync) : 1100 € LG 38WK95C (75 Hz, FreeSync) : 1100 € LG 38UC99-W : 1060 € ASUS MX38VQ : (60 Hz, Adaptive Sync) : introuvable ? Acer XR382CQK : (75 Hz, Adaptive Sync) : introuvable ? Les "vrais" concurrents : LG 38GL950G (jusqu'à 175 Hz, G-Sync) : MSRP ~2000 $ LG 38GN950 (160 Hz, Adaptive Sync) : ? LG 38WN950C (144 Hz, Adaptive Sync) : ? Acer Predator X38 P : (jusqu'à 175 Hz, G-Sync) : ~ 2200 € Plus petit, mais supérieur techniquement : ASUS PG35VQ (jusqu'à 200 Hz, G-Sync Ultimate) : 2600 €

Hélas oui, il reste encore beaucoup de trous à combler. Toutefois, on réalise déjà que les caractéristiques sont très proches du LG 38WN95C annoncé fin décembre 2019, on est d'ailleurs prêt à parier qu'il s'agira exactement de la même dalle Nano IPS des usines de LG Display.

La première vraie particularité de cet Optix c'est qu'il s'agira du premier écran à être commercialisé avec une interface HMI (ou Human-machine interface) prenant la forme d'un écran OLED avec une molette de contrôle en bas dans le coin gauche du moniteur. Tel que montré au CES 2020, ce petit écran additionnel personnalisable aura pour rôle d'afficher diverses informations sur le moniteur même - par exemple le taux de rafraichissement -, mais aussi l'état du PC - fréquence du CPU - ou encore la météo. La molette à proximité servira pour l'écran OLED, mais aussi pour la navigation dans l'OSD et pour la fonctionnalité RGB du MEG381CQR. Potentiellement vraiment utile ou pur gadget ne servant finalement qu'à gonfler le prix ?

Enfin, MSI a aussi équipé son nouveau moniteur d'une caméra (située vers le coin en bas à droite) pour la reconnaissance faciale de l'utilisateur et l'ajustement automatique des paramètres d'affichages selon les préférences de celui-ci. Hop, un espion en plus dans la baraque, mais au moins c'est déjà un peu plus utile, surtout dans le cas de plusieurs utilisateurs aux sensibilités visuelles différentes.

Voici pour l'introduction (sommaire) de l'écran, il faudra encore attendre pour tout connaitre à son sujet, en rappelant que MSI n'aura pas encore de date précise de lancement ni de prix définitif en tête, mais il est déjà garanti que ça va couter moults pépette ! (Source : MSI, Anandtech, TFTcentral)