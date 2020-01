Après les tribulations de la RX 5600 XT reclockée afin de dépasser la RTX 2060 , il convient tout de même de s’arrêter sur les performances de la première cité sur un OS moins courant sur PC de bureau, à savoir Linux. Comme d’habitude, c’est) Phoronix de s’y coller, et cette fois-ci, tout semblait bien parti. La carte démarrait, était reconnue dès la première installation et activait bien l’accélération graphique : un paradis.

Et puis est venu le nouveau VBIOS, et là, cataschtroumpf ! Déjà, il faut impérativement passer sous la fenêtre pour mettre à jour. Classique, mais toujours à déplorer... Non, c’est surtout que les changements de fréquence ne sont pas, mais alors pas du tout bien apprécié par le pilote AMDGPU, ce qui fait s’effondrer les performances. Dommage pour ce qui se voulait être un boost agressif des modèles ! Nul doute qu’un patch devrait régler ça sous peut, mais cela trahit bien l’empressement qu’a suscité cette mise à jour. Sinon, niveau configuration, c’est un Ryzen 5 3600 X sous Ubuntu 19.10 qui a servi de référence pour ce test, sous un panel d’une vingtaine de GPU remontant jusque Maxwell et les séries Polaris 500.

Tux est passé en RGB pour l’occasion !

56 de la génération précédente rouge. Côté jeux, nous retrouvons au total sept titres, accompagnés du benchmark Unigine Superposition. Pour une fois, les résultats sont peu variables selon la tâche, et l’on retrouve une RX 5600 XT finalement 5 % en retrait de la RTX 2060, un peu moins que ce que nous vérifions dans notre test Windowsien , surpassant la VEGAde la génération précédente rouge.

Le nouveau VBIOS mis à part, nous ne pouvons qu’apprécier le support des rouges d’un pilote open source pour ses cartes, qui offre de plus en plus de stabilité et de mises au point dès les dates de sorties, un indicateur clair du soin apporté à cet ouvrage. Encre faut-il tourner sous une distribution proposant les derniers patchs et version du noyau en date, ce qui est encore loin d’être le cas de tous les utilisateurs !