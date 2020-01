Alors qu’AMD a dévoilé son artillerie lourde sur les CPU, que la concurrence est rude entre la RX 5600 XT et la RTX 2060 sur les cartes graphiques, voici que Qualcomm dévoile 3 nouveaux modèles de sa série phare Snapdragon, dédié cette fois-ci à l’entrée et au milieu de gamme. Tous trois sont des octocores, un classique dans le secteur, et incorporent le WiFi 6 (et le Bluetooth 5.1), une excellente initiative quant à sa démocratisation.

Le plus gros est le Snapdragon 720G. Gravé en 8 nm, il comporte un Adreno 618 pour le côté graphique un accélérateur de calculs de tenseurs Hexagon 692, de quoi supporter des caméras de 192 Mpx (!). Côté CPU, c’est un combo de 2 Cortex-A76 (2,3 GHz) et 6 Cortex-A55 (1,8 GHz) nommé Kryo 465, et c’est un modem X15 LTE qui est aux commandes.

Le second se nomme Snpadragon 662, qui apportera comme fonctionnalité phare le support des triples caméras, jusqu’alors cantonné aux 700 et 800. La gravure passe en 11 nm, le modem est un X11 LTE, et le combo CPU/GPU devient un Kryo 260, c’est-à-dire un quadricœur Cortex A-73 cadencé à 2,0 GHz, couplés à un quadricœur Cortex-A53 qui mouline à 1,8 GHz ; adjoint à un Adreno 610. Notez qu’un accélérateur de machine learning est également présent, un Hexagon 683.

Le dernier des mohicans, le Snapdragon 460, est également manufacturé en 11 nm, mais n’utilise plus que 6 cœurs Kryo 240 à 2,3 GHz. Le GPU reste un Adreno 610, tout comme l’accélérateur Hexagon 683 ainsi que le modem Snapdragon X11 LTE. Notez par ailleurs que la charge rapide est supportée par les trois modèles, avec respectivement des recharges de 0 à 50 % en 20 minutes, 20 minutes et 15 minutes respectivement.

Étant donné les cycles de développement des appareils mobiles, il faudra attendre un an environ avant de voir apparaître les premiers appareils équipés, comptez fin 2020 pour le 662 et le 460, alors que les mobiles intégrant le 720G devraient voir le jour en ce premier trimestre 2020. (Source : SemiWiki)