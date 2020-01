Outre par l’intermédiaire de sa marque AGON entièrement orientée gaming, AOC maintient et enrichit aussi régulièrement une offre d'écran de jeu sous son propre nom, même si ça pourrait parfois potentiellement faire un peu doublon, le constructeur se garde bien de trop se marcher sur ses propres pattes. Aujourd'hui, on accueille les Q27G2U et CQ27G2U dans la série Gaming G2 du constructeur, deux moniteurs de 27 pouces parfaitement semblables par leurs caractéristiques, si ce n'est pour un détail qui n'est pas des plus anodins : une dalle plate pour l'un et incurvée pour l'autre !

Au fond, c'est une très bonne idée, la clientèle potentielle n'en sera que plus large, tout le monde n'étant de loin pas convaincu du concept même de l'incurvé et encore moins sur une dalle de cette dimension. Zou, voyons cette fiche technique d'un peu plus près et tant qu'à faire en compagnie des AGON AG273QX et AG273QCX, techniquement les modèles les plus proches dans l'autre catalogue d'AOC :

AOC AGON Q27G2U CQ27G2U AG273QX AG273QCX Dalle VA 27" Rétroéclairage W-LED VA 27" Rétroéclairage W-LED Incurvée 1500R VA 27" Rétroéclairage W-LED SVA 27" Samsung Display TPV TMP270WQ1 1800R Rétroéclairage W-LED Définition QHD 2560 x 1440 QHD 2560 x 1440 QHD 2560 x 1440 Taux de rafraîchissement 144 Hz Adaptive Sync / AMD FreeSync (Premium) Plage 48 - 144 Hz 165 Hz Adaptive Sync / AMD FreeSync 2 HDR (Premium Pro) Plage 48 - 165 Hz 144 Hz Adaptive Sync / AMD FreeSync 2 HDR (Premium Pro) Plage 30 - 144 Hz Temps de réponse 1 ms MPTR 1 ms MPRT 4 ms G2G 1 ms MPRT Luminosité 250 cd/m2 400 cd/m2 (peak) 380 cd/m2 450 cd/m2 (HDR) Contraste Statique 3000:1 3000:1 3000:1 Trucs de couleur Profondeur 8 bits 16,7 millions sRGB 120 % NTSC 85 % AdobeRGB 90 % Profondeur 10 bits (8 bits + FRC en HDR) 16,7 millions 1,07 milliard (HDR) sRGB 122% Adobe RGB 99% NTSC 102% Profondeur 10 bits (8 bits + FRC en HDR) 16,7 millions 1,07 milliard (HDR) sRGB 122% Adobe RGB 99% NTSC 102% HDR Non Non HDR10 DisplayHDR 400 HDR10 DisplayHDR 400 Connectique 2 x HDMI 1.4 1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 2.0 1 x DisplayPort 1.2a 1 x D-Sub 2 x HDMI 2.0 2 x DisplayPort 1.2a 1 x D-Sub Audio 2 x 2 W 1 x 3,5 mm Line in 1 x 3,5 mm audio out 2 x 5 W 1 x 3,5 mm audio out 2 x 5 W 1 x 3,5 mm mic in 1 x 3,5 mm audio out USB 4 x USB 3.0 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) 1 x mini-USB 4 x USB 3.0 (downstream) 1 x USB 3.0 (upstream) Ergo' VESA 100 x 100 mm Hauteur : +130 mm Tilt : 3,5 - 21,5° Pivot G/D : 30° VESA 75 x 75 mm Hauteur : + 110 mm Tilt : 3,5 - 21,5° Pivot G/D : 30° VESA 75 x 75 mm Hauteur : + 110 mm Tilt : 3,5 - 21,5° Pivot G/D : 30° Autre ? N/A Éclairage RGB "Sphère" au dos Éclairage RGB "Sphère" au dos Garantie 3 ans 3 ans 3 ans Dispo Janvier 2020 Février 2020 Q4 2019 Q1 2019 MSRP 329 € 339 € RU : 439£ US : ~499$ UE : 519 € UE : 699€ Page produit Q27G2U CQ27G2U AG273QX AG273QCX

Il fallait un peu s'y attendre, les nouveaux 27 pouces labellisés AOC sont grosso modo des déclinaisons moins haut de gamme techniquement inférieures aux alternatives 27" de chez AGON, et sont donc également bien plus abordables. Considérant la plage FreeSync de 48 à 144 Hz, la LFC devrait être présente. D'ailleurs, AOC ne le dit pas clairement ni dans son communiqué ni sur sa page produit, mais au vu des caractéristiques il s'agirait en principe du grade de FreeSync qu'AMD qualifie désormais depuis le CES 2020 de "FreeSync Premium" - pour les écrans de 120 HZ et + avec LFC. À confirmer tout de même !

Dans tous les cas, on est reste en présence de ceux écrans aux caractéristiques franchement correctes et potentiellement satisfaisantes pour une partie des joueurs, notamment ceux qui savent encore se contenter de 68,6 cm, d'autant plus que les tarifs ne paraissent pas excessifs non plus. Encore un peu de patience si l'un ou l'autre vous botte, ils arriveront prochainement à tour de rôle.