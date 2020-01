Peut-être que Thermaltake est à court d'idées (déjà que la gamme Level 20 n'est de loin pas aussi "inspirée" que les premiers Level 10 d'antan) sur ce marché en manque d’innovation ou le responsable de la gamme Level 20 est tout simplement un fan de bagnole de course, voilà qu'après les Level 20 GT nous arrive un Level 20 RS ARGB (faut-il encore le préciser ?) sortis tout droit du garage bien rempli de TT ! Mais apporte-t-il vraiment quelque chose de nouveau à une gamme Level 20 qui compte déjà de nombreuses références ?

En matière de dimensions, le Level 20 RS se positionne entre les modèles GT Full Tower (ici notre test) et VT/XT mini tour (également testés) avec des mensurations de 524 x 240,8 x 553 mm, et tout de même encore 12,23 kg sur la balance, merci l'acier SPCC et les deux panneaux en verre trempé de 4 mm.

Pour le reste, outre l'aspect extérieur moins lisse, plus "agressif" et désormais avec beaucoup de mesh un peu partout (au lieu de verre trempé), le Level 20 RS n'innove pas des masses - si ce n'est peut-être avec son couvercle amovible pour l'alimentation et des slots PCIe pivotables - et la recette de base reste beaucoup la même.

Forcément, c'est plus petit, il y a donc moins de place de manière générale pour installer le matériel ; il faudra se limiter à une mobale au maximum ATX, un ventirad ne pouvant pas dépasser les 172 mm, une alimentation pas plus longue que 220 mm (ce qui suffit largement) et une limitation variable pour la carte graphique (pouvant être installée verticalement) selon si vous optez pour l'installation du rack à disque dur ou non, jusqu'à 282 mm de long avec, 400 mm sans. Comme pour la majorité des Level 20, la capacité de ventilation reste l'un des atouts majeurs de la gamme : 3 x 120 / 140 / 2 x 200 mm à l'avant (2 x 200 ARGB 600 tr/min inclut), 3 x 120 / 2 x 140 / 1 x 200 mm en haut et 1 x 120 mm à l'arrière (inclus, un modèle standard 1000 tr/min).

En conséquence, la place ne manque pas non plus pour les radiateurs de watercooling, qui profitent toutefois aussi d'un emplacement supplémentaire 1 x 360 mm sans le rack disque dur. La partie stockage est ainsi constituée de ce fameux rack amovible pouvant accueillir 2 x 2,5 / 3,5", et aussi un emplacement 2,5" et 2 x 2,5 / 3,5" dissimulés à l'arrière. À l'image du reste de la gamme, les I/O sont déportés sur les côtés de la partie supérieure avant, on aime ou on n'aime pas, malheureusement TT n'a pas fait l'effort de l'USB-C ni d'USB 3.1 / 3.2 Gen2, seulement deux ports USB 3.0 et 2.0, les jacks audio ordinaires, le bouton d'allumage et un autre pour le RGB.

Bref, c'est une référence Level 20 de plus (n'oublions pas les bureaux, le mulot, le tapis de souris et les claviers - dont le Level 20 GT RGB Titanium que nous avons testé), une version réduite à l'apparence "robuste" et en théorie mieux aérée du Level 20 GT ARGB Black Edition. Le choix du modèle sera donc une affaire de priorités, de goût et bien sûr de tarif, le nouveau venu est positionné à 169,95 € avec une garantie de 3 ans et une disponibilité immédiate.