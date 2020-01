Dans la vie il y a des choses qui paraissent impossibles, qui finissent par devenir inimaginable même dans les utopies les plus folles. Mais parfois, des miracles finissent par se produire, et pas que dans les grottes isolées du sud-ouest : en prévision de la sortie des futurs cartes RX 5600 XT, NVIDIA prévoit d'abaisser le tarif de ses cartes RTX 2060 - version non SUPER - en le passant de 349 $ à 299 $. Une action rare chez le fabricant vert, qui n'a pas pour habitude d'abaisser le tarif de ses cartes graphiques et dont l'impact finira par se voir aussi sur les modèles customs des fabricants classiques. Bien entendu, depuis la sortie les tarifs ont quelques peu baissés via des promotions et la sortie des version SUPER, mais il s'agit ici d"une adaptation vis-à-vis de la concurrence, chose rare chez le caméléon.

Si cela ressemble énormément à un gros coup de communication, cela veut dire tout de même que NVIDIA n'a pas la possibilité de se positionner face à la RX 5600 XT - dont le MSRP prévu est de 279 $ - autrement qu'en revoyant le tarif de ses cartes Turing. Il faut dire que le tarif de la belle a souvent été décrié, les cartes étant vendues trop chères pour la plupart des utilisateurs quand on sait qu'elle est prévue pour du 1080p. Bien qu'il y ait l'ajout du RTX et du DLSS, cela ne suffit pas à convaincre tout le monde, et la sortie d'un GPU rouge qui s'en rapprocherait pour un tarif moins élevé pourrait enfin faire bouger les prix. Il faudra voir aussi si cela va impacter le marché des PC portables, où le tarif des RTX 2060 est considéré comme encore plus abusif par la clientèle. Bien entendu, il faudra quelques semaines pour que l'impact se fasse totalement sentir, mais nous pouvons espérer que Navi va pouvoir remettre un peu d'ordre dans les tarifs. (source : Anandtech)