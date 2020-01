ViewSonic prépare sa réponse au Predator CG552K annoncé chez Acer et à l'Alienware 55 OLED déjà commercialisé par Dell, il s'agira de l'ELITE XG550 ! Il se servira d'une dalle OLED 55" techniquement identique et fort certainement de même origine que celle des prédécesseurs concurrents, c'est-à-dire avec une définition de 3840 x 2160, agrémentée d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d'un temps de réponse gris à gris de 0,5 ms seulement ! ViewSonic n'a toutefois pas causé d'Adaptive Sync ni de G-Sync ou encore de HDMI-VRR, mais c'est ce que Alienware et Acer proposent avec les leurs et on verrait donc assez mal pourquoi il en serait autrement pour le XG550. Malheureusement, ViewSonic n'a pas non plus été particulièrement bavard à propos des autres caractéristiques techniques; là encore, ce sera fort probablement du même ordre que les chiffres affichés sur les fiches techniques des concurrents, notamment DCI-P3 @ 99 %, 10-bit, luminosité 400 cd/m2 et un excellent contraste.

C'est aussi à la mode, le XG550 intégrera un éclairage RGB nommé ELITE RGB, compatible avec la majorité des écosystèmes RGB des fabricants majeurs pour le contrôle des accents de couleurs et de l'éclairage ambiant. L'autre bonus du XG550 sera aussi l'ELITE Ally, un périphérique USB avec écran tactile permettant d’accéder rapidement aux nombreux paramètres de l'écran (modes d'affichage, adaptive sync, RGB, HDR, luminosité, etc.), en sachant que l'ELITE Ally est aussi et uniquement compatible avec tous les écrans ViewSonic de la gamme ELITE. N’espérez pas encore de prix, même si la fourchette de 2999 - 3999 $ des concurrents permet de se faire une assez bonne idée de la teneur du futur MSRP. De toute façon, il faudra encore être patient si c'est le XG550 qui vous botte, il n'est pas attendu avant Q4 2020... Peut-être cette arrivée lointaine permettra-t-elle aussi un tarif un peu plus doux ? On peut toujours rêver, non ? (source)