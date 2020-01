Plus tôt dans l'année, Thermaltake avait sorti une nouvelle gamme d'alimentation RGB Toughpower PF1, alliant l'efficacité d'une alimentation certifiée 80PLUS Platinum et la magie du RGB. Mais la surenchère d'éléments haut de gamme marketing amène souvent à des tarifs élevés, que le marché n'adhère pas systématiquement. Pour palier à cet effet de levier, le fabricant décline donc de nouveau ses produits en deux versions proches des modèles annoncés le printemps dernier : les Toughpower PF1 - platine et sans RGB - et les GF2 - certifiée 80PLUS gold et avec RGB. L'objectif est donc de séparer les deux éléments pour laisser aux acheteurs le choix entre les deux mondes.

Alors quels sont les gros changements ? Pas grand chose de plsu que les versions déjà existantes, nous avons le droit à des alimentations haut de gamme, dont le courant est assuré plus stable et propre par le fabricant, ce qui améliore la stabilité des périphériques en général. Si la version PF1 est la même que celle équipée d'un ventilateur arc-en-ciel, le changement de la GF2 par rapport à l'ancienne génération est minime : 18 LED RGB sur le ventilateur au lieu de 14. Sur le reste, rien de nouveau, mais la qualité était déjà là aussi : courants et tensions propres, refroidissement semi-passif et ligne +12V monorail. Il s'agit donc un changement de ventilateur pour chacun des deux modèles, qui ne révolutionnera pas le monde certes, mais qui donne plus de choix aux utilisateurs.