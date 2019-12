ASUS annonce son moniteur gaming de la série TUF, le VG279QM. Globalement il intéressera ceux qui n'ont pas de GPU de malade mais qui veulent profiter d'Adaptive Sync avec LFC. La dalle est une 27", plane, affichant 1920x1080 pixels, donc quelque chose de correct. Il n'est pas besoin de comparer à de l'UHD sur 28" pour le pitch, les gens peuvent s'accomoder facilement de ce type de moniteur. La techno utilisée est d'origine IPS, et le temps de réponse de gris à gris est de 1ms. En plus de cela, il a la norme HDR400 signée VESA indiquant un taux de luminosité à 400cd/m², son contraste faiblard mais conforme à l'IPS est à 1000:1, mais il possède également l'ELMB Sync. Cékoidonc ça ?

Il s'agit d'une fonction qui active la réduction du blur même lorsqu'Adaptive Sync est en fonctionnement. Souvent il n'est pas possible de combiner deux technos d'améliorations d'image lorsqu'Adaptive Sync est actif, pas ici. On en vient donc à parler de l'énigme posée dans le titre. Il grimpe à 280Hz, cela ne fonctionnera qu'avec le port DP 1.2, même si deux HDMI sont présents. Si jamais vous vouliez un tarif, on n'en n'a pas, mais on est méfiants. D'un côté 27" et FHD impliquent des prix doux, de l'autre le mot ASUS implique quant à lui des prix élevés. Donc on attendra d'en savoir plus sur cet aspect, ainsi que sur sa date de disponibilité.