Pas d'écran sous le sapin cette année ? Noël sera peut-être plus clément l'année prochaine, surtout que de belles nouveautés sont déjà en chemin; par exemple, on a déjà pu découvrir en partie ce que LG Display et AU Optronics ont sur leur roadmap de 2020. Il faut toutefois aussi se souvenir que la date de démarrage de la production en volume d'une dalle ne correspond évidemment pas à celle de sa disponibilité dans un écran en magasin, le marché du LCD étant assez célèbre pour ses délais relativement longs d'une étape à l'autre, ceux-ci se comptent généralement en mois, mais parfois aussi en années dans les pires des cas. En somme, n'attendez pas une dalle dont la production en volume a démarré au début de l'année en commerce avant le troisième ou dernier trimestre, voire l'année suivante, en supposant que rien n'a été changé entre-temps.

Avec LG Display et AUO, Innolux fait partie de la petite poignée de producteurs majeurs de dalles LCD. Comme vous le verrez ci-dessous, le constructeur continuera à concentrer beaucoup d'effort sur son offre de dalle LCD de type IPS - qu'Innolux nomme technologie AAS -, mais il propose également quelques alternatives en VA. Au fil des derniers mois, Innolux a également signé plusieurs bons contrats, notamment pour équiper les derniers écrans (parfois gaming) de Philips (328E1CA), Acer (VG270UP) et Gigabyte (AD27QD) - de quoi aussi apporter un peu diversité bienvenue et des alternatives intéressantes à l'offre bien plus répandue des concurrents LG Display et AUO.

Sans plus attendre, voici le résumé des quelques dalles en préparations chez Innolux, parfois des mises à jour de modèles existants, mais aussi des nouveautés assez intéressantes et prometteuses, particulièrement le projet de rétroéclairage "Megazone" sur plus de 2 millions de zones, dont le but serait de faire concurrence à l'OLED et de renvoyer au vestiaire les rétroéclairages FALD et Mini LED - limités sur 500 à 1150 zones maximum ! Sur le papier, le Megazone permettrait un niveau très élevé de contrôle du local dimming et est conçu pour réduire, voire éliminer les effets de halos et blooming des pixels. Comme toute technologie prometteuse, on a hâte de voir la chose en action IRL ! (Source)