AU Optronics et LG Display sont les deux constructeurs majeurs dont les références de dalles sont parmi les plus répandues sur le marché. De ce fait, jeter un oeil sur ce que ces constructeurs ont au menu de 2020 permet d'avoir une petite idée fraiche de la direction du marché de l'écran LCD en général et des évolutions que l'on peut en principe attendre pour l'année à venir, en gardant toutefois à l'esprit que les retards sont relativement monnaies courantes dans cette industrie, malheureusement. Autrement dit, les dates indiquées ici ne sont pas inscrites dans le marbre, loin de là, et n'oublions pas qu'il se déroule généralement aussi plusieurs mois entre la mise en production d'une dalle et son intégration dans un produit commercial.

Côté AUO, un peu de tout, quelques dalles VA, mais surtout de l'IPS et aussi des écrans 240 Hz, alors que le constructeur se concentrera également beaucoup sur l'amélioration de son offre HDR, notamment avec l'intégration de rétroéclairage sur plusieurs zones à base de Mini LED. Ces dernières représentent une étape un cran au-dessus du rétroéclairage FALD existant, grâce à des zones plus petites et plus denses permettant d'obtenir un contrôle plus fin du contenu affiché à l'écran, et de fil en aguille d'obtenir une expérience HDR améliorée.

Chez LG Display, l'indétrônable IPS est encore et toujours à l'honneur, pas de surprise. Le constructeur s'est toutefois aussi donné plusieurs missions pour les mois à venir; tout d'abord, la conception d'écrans plus fins et vraiment borderless (c'est-à-dire aux rebords ultra-fins et enfin sans la vilaine bordure noire à l'intérieur de la dalle); comme AUO, l'amélioration du local dimming et des performances HDR grâce aux rétroéclairages à base de Mini LED; des espaces colorimétriques étendus pour des couleurs plus vives et plus réalistes; des dalles IPS toujours plus réactives pour les écrans de jeu. Enfin, sans pour autant dénaturer la précision des couleurs, LG Display veut aussi pencher davantage sur la lumière bleue et ses effets néfastes à l'aide de filtres de couleur optimisés et de modifications des LED, afin de lui donner une plage de longueur d'ondes courtes de 450 - 455 nm, au lieu de la plage normale de 400 - 445 nm - considérée par LG Display comme étant la plage dangereuse. Une amélioration qui devrait se répandre sur l'ensemble de la gamme progressivement à partir de Q2 2020.

Finalement, voici le résumé de quelques-unes des futures références dont la production en volume ou le développement est prévu courant 2020. Notez que ça cause ici surtout "petites" dalles de 24,5 à 32 pouces (ce qui n'est pas forcement pour déplaire). Des machins intéressants en perspective ? Douillerons, douillerons pas ? (Source : TFTCentral 1 et 2)