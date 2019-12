En pleine période de fêtes, il est possible que vous ayez envie d'échapper au tonton bourré qui vous enfonce 1 cm de doigts dans les côtes en vous causant suffisamment près du visage pour savoir ce qu'il a consommé à midi. C'est exactement pour cette raison qu'on se retrouve aujourd'hui, histoire de blablater peinard en faisant des choses diverses et variées, enfin surtout diverses. N'oubliez pas que vous pouvez aussi passer directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton le bouton "♥ Suivre").

aujourd'hui à partir de 16h