S04E03 • 13 janvier 2020 - 19 janvier 2020

• C'est nouveau, ça vient de sortir

Darwin Project est sorti de son accès anticipé mardi 14 janvier et a été développé par Scavengers Studio. Vous faites partie d'une équipe de 10 joueurs dans ce battle royale dont les parties peuvent être influencées par le Directeur de jeu ou par les spectateurs. En Free 2 Play.. Le site du jeu...

Dragon Ball Z: Kakarot est sorti vendredi 17 janvier et a été développé par CyberConnect 2. Revivez l'aventure DBZ de l'arrivée de Raditz jusqu'au combat final contre Buu dans ce RPG bien sympathique et chamaré. Voir du gameplay...

Hot Shot Burn est sorti de son early access vendredi 17 janvier et a été développé par Artifex Mundi. Petit jeu indé de combats en arène, avec de la coop en ligne ou en local jusqu'à 4 joueurs. Du fun garanti. Le site du jeu...

Knock Harder: Useless est sorti en version gratuite lundi 13 janvier et a été développé par Snail-Ninja Studio. Genre de point'n click hybride, ce jeu d'aventure indé vous imposera des choix pas forcément bienheureux/agréables... Le site du jeu...

Time Warpers est sorti de son early access jeudi 16 janvier et a été développé par Proton Studio. Jouable seul ou en coopération en ligne, vous allez pouvoir améliorer votre flingue comme jamais auparavant. C'est sans fin, ce truc ! La page Steam...

• Focus

Si Zombie Army Trilogy était un spin-off de la série Sniper Elite, que dire de Zombie Army 4: Dead War ? On pourrait en dire la même chose, même si l'accent est cette fois mis sur le mode horde, qui rappellera peut-être Killing Floor aux amateurs du genre. Cela dit, la balistique est conservée, tout comme les kill cams et les (éventuels) démembrements. Donc en fait si, on sent bien l'appartenance à l'univers Sniper Elite quand même...

Toujours est-il que ce titre développé par Rebellion devrait pointer le bout de son nez le 4 février prochain, et il sortira sur PC, PS4 et Xbox One. Dès lors, vous pourrez à loisir vous adonner au défouraillage de zombies avec vos potes, avec des inconnus ou carrément en solo. Enfin, sachez que le jeu sera exclusif à l'Epic Games Store, du moins pour l'instant.

• Correctifs, DLC, blabla...

• Mini concours

À gagner cette semaine : Darkwood

Pour participer, soyez inscrit au CDH et laissez un ragot en rapport ce Gamotron.

Doublez vos chances en suivant (bouton "♥ Suivre") la chaîne Twitch powered by CDH.

Clôture des participations vendredi 24 janvier à 20h.