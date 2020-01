On vous remonte le plan consacré à la RX 5700 XT Mech OC de chez MSI. Elle était disponible courant octobre à 375 € et la voilà de retour à un tarif proche. Chez RDC, avec le code VGA6, son prix passe à 375,91 €. La carte est un modèle custom plus court de 40 mm que le modèle de référence (mais plus large et plus épais). Son système de refroidissement équipé de deux ventilateurs de 100 mm permet de réduire température et bruit, lui permettant ainsi de mouliner à fond. La puce Navi 10 qu'elle embarque tourne à 1605 MHz de base avec un boost allant jusqu'à 1925 MHz, tandis que les 8 Go de GDDR6 seront à leur fréquence d'origine. Pour profiter de l'offre, le lien est en bas de page comme toujours.