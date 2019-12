Sorti le 12 décembre dernier dans sa version PC, Detroit: Become Human était auparavant une exclusivité Sony, avec une date de sortie initiale sur PS4 datée au 24 avril 2018. Ce jeu d'aventure narratif à base d'enquête et de QTE - spécialité du développeur Quantic Dream - a rapidement su s'imposer comme une petite pépite pour les amateurs du genre, et il était normal qu'on se penche dessus une fois de plus. Si vous avez déjà pu avoir un topo des performances de Detroit sur plusieurs GPU, on vous livre aujourd'hui un petit comparo rapide sur les différences visuelles entre les versions PC et PS4.

Si la RTX 2080 Gaming OC équipant notre bécane de test ne permet pas de tenir les 60 ips en 4K UHD, il est en tout autrement en 1080p. Encore heureux. Nous avons donc comparé la version PS4 et la version PC avec ses presets Ultra et Low (Faible). Pour rappel, la version console tourne sur une PS4 Pro, qui propose 30 ips de façon constante contre 60 pour la version PC. Quant à savoir pourquoi tester en 1080p plutôt qu'en 4K, sachez d'une part que la 4K sur PS4 n'est pas native (elle utilise la technique du damier ou checkerboard rendering), et d'autre part nous ne sommes malheureusement pas équipés pour capturer un flux 4K venant de la console. Bon, entre nous, ça n'aurait pas changé grand chose étant donné que nous avons comparé essentiellement des images fixes du fait des différences vraiment très subitles entre les différentes plateformes...