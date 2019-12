Alors que les rumeurs vont bon train quant à la seconde prochaine architecture des verts, voilà que la firme lâche un peu de lest à propose d’Ampère, la supposée successeure de Turing. Remballer par contre vos langues pendues, il ne s’agit que d’un module dédié à la conduite autonome, qui, officiellement, intègre un GPU nouvelle génération.

Malheureusement, nous n’en saurons pas plus sur son organisation interne. Mais ce ne sont pas les détails qui manquent : équipés de surcroît de 12 cœurs Hercules, les tout derniers design hautes performances d’ARM en date prévus pour les 7 nm et 5 nm, le bousin se nomme Orin et remplace l’ancien Drive PX Pegasus. En sortant les gros chiffres, cela donne 7 fois la puissance des modules Xavier soit 200 TOPS répartis sur 17 milliards de transistors gravés en 7 nm EUV — ça y est, le premier pas dans cette finesse est fait pour le caméléon !

Le bousin verra le jour sous différentes saveurs : de la version 15 W/36 TOPS gérant une caméra à celle contenant 2 puces Orin et 2 GPU pour 750 W et 2 000 TOPS, en passant par deux modèles intermédiaires, l’un à un Orin pour 40 W (et 100 TOPS), l’autre à deux Orin pour 400 TOPS dans 130 W. Ce qui signifie que 2 GPU tiennent dans environ 600 W, soit 1 GPU à 300 W pour fournir 800 TOPS, ce qui est 3,5 fois plus que les RTX 8000 actuelles. Néanmoins, tout cela doit être pris avec des grosses pincettes puisque des éventuelles améliorations des tensors cores peuvent résulter en des puces bien plus puissantes pour le machine learning, mais sans traduction autre qu’un DLSS plus rapide en jeu !

Bref, inutile de se tripoter davantage sur des chiffres extrapolés : NVIDIA avance bien dans son domaine et n’a aucun problème à présenter des design 7 nm, ce qui est de bon augure pour le marché Gaming. Néanmoins, puisque le refresh Super tient encore bien la tête à Navi, il ne faut pas s’attendre à un changement d’architecture immédiat sur ce segment. À voir ce qui sera annoncé au CES ! (Source : WCCFTech)