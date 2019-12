Depuis The Nomad Soul, avec les aventures de Kayl et de sa malheureuse copine Telis, le studio Quantic Dreams est surveillé à chacune de ses productions. Ça fait 20 ans que c'est comme ça, et ses jeux offrent une immersion louée dans les tests. Detroit Become Human avait été pris au piège de l'exclusivité Playstation, mais il vient de s'en défaire pour atterrir finalement sur l'Epic Games Store et le PC. C'est bien beau, agréable visuellement, l'intrigue fait son travail et permet aux joueurs de se régaler, bref une réussite. Mais ce qui nous importe, c'est de savoir si les développeurs ont bien fait leur travail de portage et d'amélioration du jeu sur nos PC ?

Gamegpu a réalisé un fight, et voilà ce qu'il en ressort. En 1080p, on constate que le jeu apprécie grandement les cartes vertes, surtout les Turing et le valeureux GP102 de la GTX 1080 Ti. Les Radeon ne sont pas à la fête, les Radeon VII et RX 5700 XT se tiennent mais sont derrière la RTX 2060 Super, et de peu devant la GTX 1080. La RX Vega 64 égale la RX 5700, et sont derrière la GTX 1070 Ti, tandis que pour la RX Vega 56, le constat est dur avec des perfs sous la GTX 1660 Ti et à peine devant la GTX 1660 SUPER. En 1440p c'est pas bien différent, même si ça se resserre entre Pascal et Vega 10. En UHD, ça bouge, surtout parce que ça se resserre, du coup pas mal de cartes se tiennent entre 26 et 36 images par seconde. La RTX 2080 Ti caracole en tête, et les deux RTX 2080 se débrouillent plutôt pas mal, heureusement vu leurs tarifs.