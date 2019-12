Nouvel épisode des Jeudis de l'Angoisse avec Moons of Madness, sorti le mois dernier. Non seulement ça se passe dans l'immensité de l'espace (bon l'immensité de Mars en fait, mais c'est déjà pas mal), mais en plus il y a un côté fantastique lovecraftien. En gros, on a les fesses qui vont faire bravo ce soir, enfin au moins une paire sûre... N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne (via le bouton "Suivre").

aujourd'hui à partir de 17h