La prochaine génération de CPU et de chipsets bleus est sur le point d'arriver, avec la déception de rester sur un 14 nm connu et reconnu, annonçant encore un refresh du refresh du refresh, ce qui commence à faire beaucoup à la longue. Cela va aussi marquer un changement de socket, très probablement pour supporter la puissance plus élevée - dont les rumeurs parlent de 300 W tout de même ! - qui sera pompée par les plus gros CPU de 10 cœurs. Et bien entendu, les fuites sur les cartes mères sont aussi de la partie, avec des premières références déjà "vues" chez MSI ou GIGABYTE. Mais aujourd'hui c'est ASRock qui a commis une indiscrétion via son logiciel de gestion du RGB.

Et pour l'instant, ce sera une gamme aux références connues, mais avec quelques surprises. Ainsi, il ya aura deux modèles en H470 dont un mini ITX, mais pas de modèle mATX à première vue, ni pour Z490 ou W480 d'ailleurs. Le fabricant s'est concentré sur le plus vendeur des chipsets, le Z490, ce qui risque de faire mal au portefeuille. Dans l'ensemble nous retrouvons des noms connus et classiques, mais nous avons l'annonce d'une référence Creator sur le chipset W480, chipset prévu pour les cartes mères de stations de travail. De même, il semble manquer encore quelques références par rapport au prédécesseur - comme la Phantom Gaming X - mais il est fort probable que cela change d'ici la sortie officielle. (source : Videocardz)