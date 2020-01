La cible est affichée : quand on regarde le nouveau G200P de Cooler Master, on ne peut s'empêcher de penser de suite à la série des L9x de Noctua. Et pour cause, ses dimensions sont proches en ce qui concerne la hauteur, 37mm chez Mr Hibou et 39.4 chez CM, 92mm de côté, le tout avec deux caloducs et refroidi par un moulin de 92mm sur 15mm d'épaisseur. Ce n'est pas un clone, mais ils ont tout en commun, là où le CM devrait tirer son épingle du jeu devrait être le tarif, plus de 40€ pour la bestiole autrichienne.

Le moulin d'ailleurs est RGB avec un contrôleur fourni pour gérer ses éclairages, pédale de 800 à 2600 TPM, pour un débit d'air max de 35.5 CFM et une pression statique de 2.4mm de flotte. Ainsi, comme son meilleur ennemi, il devrait trouver grâce dans des boîtiers exigus, mais la firme ne précise pas le TDP max des CPU qui peuvent se planquer dessous. On va donc faire une analogie avec Noctua, encore une fois, qui limite sa bête à 65W, avec de telles ressemblances, on ne voit pas comment CM pourrait conseiller plus de Watts pour son top flow low profile.