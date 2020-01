Le CES défile, les marques font leurs annonces, Intel a fait la sienne. Globalement à part Tiger Lake et Xe, Intel n'a rien dit de plus. Ce silence sur Comet Lake-S était donc des plus énigmatiques, et ce sentiment est renforcé par l'absence quasi totale de cartes mères Z490 exhibées. Un tel salon mondial où les cartes sont absentes, ça cache quelque chose de suspect. Eh bien oui, Intel n'a rien dit parce qu'il serait un peu dans le jus. En effet, si vous vous souvenez de ses propos, le flagship, alias i9-10900K à 10 coeurs et 20 threads est capable de pointer à plus de 5 GHz sur tous les coeurs, et ce pour un TDP de 125W.

Si on avait estimé qu'il était normal qu'une telle enveloppe thermique augmente, du fait de l'ajout de 2 coeurs de plus et de fréquences élevées, en conservant le vieux 14nm, on était finalement loin de la réalité. Selon Computerbase, si rien ne fut dévoilé, c'est parce que la consommation de Comet Lake-S est gargantuesque, quasiment 300W ! on sent bien que le géant a rentré au chausse-pied ses deux coeurs de plus, et qu'il est plus que jamais emprisonné de son 14nm au bout du rouleau. Ce serait l'affaire de quelque temps pour résoudre le souci, mais il semble prévisible que la consommation sur tous les coeurs sera corrélée à la fréquence, et que celle-ci, dans ce cadre précis, risque de chuter par rapport aux bruits de couloir. À moins que...