Avec son précédent bundle jeu, AMD proposait au maximum jeux, accompagnés ou pas d'un pass Xbox de 3 mois. Ce bundle ayant passé l'arme à gauche au 31 décembre dernier, AMD a donc eu le temps de peaufiner un nouveau lot, surtout que les RX 5600 XT sont arrivées entre-temps. Eh bien on assisterait à une offre qui resterait peu compréhensible, et vous allez comprendre pourquoi selon VDCZ.

Premièrement, pour avoir droit à un quelque chose sous forme de jeu démat, il faudrait impérativement acheter une RX 5700 XT, une RX 5700 et une RX 5500 XT. Exit donc toutes les cartes Polaris et Vega 10/20. Plus surprenant, la RX 5600 XT ne ferait pas partie des cartes éligibles, AMD voudrait-il en vendre ou bien ? Il y a des raisons forcément, mais d'un oeil extérieur, c'est juste incompréhensible en l'état actuel des choses. Se vendent-elles assez au point de squeezer les futurs clients ? Ce sentiment est renforcé par le fait que la RX 5500 XT vous permettrait d'obtenir Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint , Warcraft 3 Reforged. Une RX 5500 XT vous soignerait d'être bien loti là où une RX 5600 XT ne le pourrait pas...

Ensuite les deux RX 5700 séries ne feraient pas de jaloux, vous devriez obtenir Monster Hunter World Iceborne Master Edition, Resident Evil 3. En revanche toutes les cartes Polaris depuis la RX 560 à la RX 590, les 3 cartes à base de Vega et les RDNA sauf la RX 5600 XT vous donneraient droit au XBox Game Pass 3 mois. Une des raisons de cette incohérence pourrait être l'élaboration de ce slide avant le lancement des RX 5600 XT, ce qui expliquerait leur absence, ce slide pourrait donc être hors de date, pas à jour. Et tout ça débuterait le 4 février prochain, jusqu'au 25 avril ou jusqu'à ce que mort s'ensuive !