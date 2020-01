Si vous voulez du mini-ITX en X570, il y a quelques modèles qui trainent sur la toile chez ASUS ou encore GIGABYTE, sans oublier ASRock. Mais toutes ces cartes sont estampillées gaming, donc mainstream avec des radiateurs de la morkitu, des LED, du bling-bling en somme pour attirer le client. Mais celui qui veut du sobre et du gros réseau, il est un peu embêté aux entournures, ça ne devrait pas lui convenir. Pour autant, ASrock, agitateur d'idées reçues depuis des lustres (qui se souvient des cartes mères LGA775 avec les 2 types de RAM DDR2 et DDR3, ou de la P67 Transformer ?) va lancer sa X570D4I-2T.

Retour aux PCB verts, bienvenue à la RAM format SoDIMM ECC-/ECC+ avec 4 slots DDR4 2400 jusqu'à 64 gigots, les radiateurs sont des blocs d'aluminium taillés, un port PCIe 4.0 x16, un M.2 PCie 4.0 x4 qui varie selon la nature du processeur,jusqu'à 8 ports Sata 6Gbps.

Là où la carte se différencie, donc orientée pros et serveurs par exemple avec son support du 3950X, c'est qu'il n'y a pas de puce sonore. Autre point, un chipset ASPEED AST2500 se charge en autres choses de la partie graphique qui se fera via le port VGA. Dernier atout pour son écosystème pro, il y a 3 ports réseau, un Ethernet Gigabit piloté par une puce Realtek RTL8211E et qui a pour seule fonction de manager le GLAN. Et ensuite 2 ports 10GbE pilotés par une puce Intel X550-AT2 avec support du Teaming.

Comme vous le voyez, c'est un tout autre produit qui est proposé, à l'orientation assumée. Pour le mainstream grand public, il y a déjà de quoi faire !