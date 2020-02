La machine à corriger les bugs de Microsoft est enfin relancée cette semaine. Après plusieurs builds légères sur les correctifs - souvent les bugs étaient mineurs ou très ciblés - la Raymonde a réussi à se débarrasser des problèmes plutôt encombrants et gênant, certains étaient en plus présents depuis quelques mois déjà. En contrepartie, cette semaine ne verra pas la naissance ou la mise à jour des programmes et fonctionnalités de Windows 10 et ses satellites, les équipes ayant très probablement priorisé la fabrication des différents patchs. Attention cependant, il semblerait que deux codes d'erreurs - 0x8007042b et 0xc1900101 - soient apparus lors de la mise à jour de certaines machines, il est donc possible que tous les insiders ne puissent pas passer aux versions plus récentes, tout de moins pendant un court instant.

Pour les problèmes revus, l'un des plus vieux de la liste était le blocage des clés USB 3.0 avec le code de démarrage 10 lors de leur première connexion, ce qui les rendait inutilisables. La restauration du système via le cloud est de nouveau disponible, fonctionnalité qui permet de réinstaller Windows avec les derniers fichiers présents sur les serveurs plutôt que depuis un média parfois trop vieux. Le blocage des mises à jour sur les machines tournant sous ARM64 est lui aussi réglé, de même qu'un soucis entre le menu démarrer et explorer.exe et quelques bugs d'affichage. Alors oui, c'est un patch léger, mais parfois nous préférons la corrections des bugs gênants plutôt que l'ajout de nouvelles fonctionnalités optionnelles. (source : blog Windows)