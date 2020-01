Il y a deux jours, nous vous rapportions une nouvelle tribulation des facétieux ingénieurs de chez AMD : un VBIOS magique, dévoilé quatre jours avant la fin du NDA concernant les tests de la RX 5600 XT, qui avait le bon goût d’augmenter drastiquement les fréquences, mémoire comme GPU. Au vu de ces modifications, des gains à deux chiffres sont observés (pour plus de détails, vous pouvez dévorez notre test à ce sujet), de quoi sérieusement retourner la donne face à la RTX 2060, qui avait, elle, baissé de prix ! D’autant plus que Sapphire n’est absolument pas le seul a avoir eu droit à la mise à jour : tous les constructeurs sont impactés, comme récapitulé dans le tableau ci-dessous :

Modèle Moulin avant après ASRock PG D3 OC – " Meilleures performances" lien ASRock PG D2 OC – " Meilleures performances" lien ASRock CL D OC – " Meilleures performances" lien ASUS TUF OC 12 Gbps 14 Gbps ASUS ROG STRIX OC 12 Gbps 14 Gbps Gigabyte GAMING OC 12 Gbps, ? W 14 Gbps, 180W lien MSI GAMING X 1460/1620 MHz, 12 Gbps 1615/1750 MHz, 12 Gbps PowerColor Red Dragon 1460/1620 MHz, 12 Gbps 1560/1620 MHz, 14 Gbps lien PowerColor Red Devil 1560/1620 MHz, 12 Gbps 1660/1750 MHz, 14 Gbps lien SAPPHIRE Pulse 1560/1620 MHz, 12 Gbps, 150 W 1615/1750 MHz, 14 Gbps, 160W lien XFX THICC II Pro 1460/1620 MHz 1560/1620 MHz lien XFX THICC III Pro 1420/1600 MHz 1615/1750 MHz lien

Cependant, un refresh magique des cartes sans aucun changement matériel n’est pas sans conséquence. Certes, il s’agit toujours de Navi 10, le GPU utilisé dans les RX 5700 qui possèdent effectivement des puces mémoires de 14 Gbps et des fréquences encore plus élevées, néanmoins nous pouvons émettre des doutes quant à la capacité de l’intégralité de la flotte RX 5600 XT à tenir ses nouvelles spécifications. En effet, les Navi 10 XLE peuvent être issues de dies défectueux de Navi 10 XL, qui ont pu n’être testé que sur les anciennes spécifications...

De plus, la consommation est — nécessairement — en hausse, ce qui n’est pas sans contraintes sur la microélectronique des modèles les plus bas de gamme, et influencera également les courbes de ventilations préréglées par les intégrateurs. Certains s’y retrouveront cependant en sous-clockant leur exemplaire voir en sous-voltant, comme il était possible de le faire sur les VEGA64 notamment.... Notez par ailleurs que les spécifications de base restent inchangées, ce qui signifie également que certains modèles ne seront pas mis à jour avec les derniers VBIOS magiques : attention donc lors de vos achats ! Notez d’ailleurs que des économies de bout de ficelles devront être annulées (il faudrait même dans l'idéal repasser un dizaine de semaines pour valider à nouveau le design...), comme des heatpipes retirés pour le TGP de 135 W, finalement utiles sur 150 W, et certains ont même constaté des freezes lors d’utilisation prolongées...

Difficile dans ces conditions de poser un jugement définitif sur cette pratique. Pousser une puce vers ses limites n’est jamais une bonne idée pour sa durée de vie (laissant de plus une marge d’overclocking infime) ; mais proposer plus de performances au consommateur et lancer une guerre de prix avec le concurrent et exactement ce que nous espérions. Et pour le haut de gamme, alors ? (Source : VideoCardZ)