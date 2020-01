Lors du CES, quand Lisa Su et sa bande ont évoqué et lancé officiellement les APU Renoir, ce furent surtout les performances processeurs qui furent mises en avant. Par contre les joyeux drilles furent beaucoup moins prolixes lorsqu'il a fallu parler de la partie iGPU. En fait ce fut silence radio. Si nous évoquions une réelle avancée qu'aurait constituée l'intégration de coeurs RDNA, manifestement il faudra se contenter de Vega. Et donc on peut imaginer vos mines déconfites à la simple idée qui vous traverse le bulbe et qui vous fait dire qu'AMD n'aura pas avancé sur ce point précis en deux ans.

Eh bien Robert Hallock lui, semble bien moins inquiet. Sur Twitter, une question lui fut posée sur la nature même des coeurs iGPU des APU Renoir, il a déclaré Vega sans hésiter, arguant qu'il était trop tôt dans le planning pour incorporer RDNA à la place. Par contre il a cherché à rassurer, et s'il dit vrai, il aura réussi son coup. La 3è génération de CU Vega est 59% plus rapide que la seconde, celle des APU Raven Ridge. Il est donc capital qu'AMD progresse sur ce point précis, Intel ayant cette fois un peu plus de substance à opposer. Et donc le pari d'avoir un APU 8 coeurs avec du Vega qui envoie, ça reste une idée charmante dans le cadre de machines intégrées où le GPU en tant que carte fille restera dispensable.