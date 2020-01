Voilà un bon prix pour cette RX 5700 XT Pulse signée Sapphire, qui grâce au code MOINS25E passe à 374,99 € chez Cdiscount. Jusqu'en QHD, la carte sera très à l'aise. Le modèle proposé est cadencé à 1670 MHz de base, 1815 MHz pour le mode Game et 1925 MHz en boost. Ses 8 Go de GDRR6 restent aux 1750 MHz de référence. Son système de refroidissement est parmi les meilleurs et permettra de garder la carte au frais sans vous exploser les oreilles. L'offre est disponible chez Cdiscount via le petit lien sous la photo comme toujours.