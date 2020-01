Après la gueule de bois des fêtes, il faut bien s’efforcer de retourner au travail. Mais ce n’est pas chose facile pour tout le monde... En témoigne les dernières fuites côté GPU : alors que les rumeurs sur Navi sont déjà légions, qu’il s’agisse de gros modèles ou d’un peu moins gros — la RX 5600 XT semble proche de la sortie — voici qu’une nouvelle rumeur vient alimenter la machine.

En effet, un score Compubench relayé par un certain Komachi, spécialiste du genre, relate les performances d’une Navi 12. Déjà étrenné dans nos colonnes, nous sommes cette fois-ci en possession de caractéristiques — supposées, rappelons bien que tout cela n’est pas officiel — plus exactes : 2304 SP pour une fréquence de 1144 MHz, voilà qui est étrangement familier... Et pour cause, la RX 5600 XT est elle aussi exactement dans ces cordes. De quoi y voir des tests avant-coureurs pour décider du die employé sur la belle ? À moins qu’il ne s’agisse de la version non-XT ?

Difficile de trancher avec les informations actuelles, cependant l’arrivée galopante du CES porte de grands espoirs pour les joueurs désireux de mettre leur configuration à jour dans une enveloppe budgétaire de moyenne gamme. Affaire à suivre ! (Source : VideoCardZ)