Il faut le dire, c'est un peu l'attraction du CES 2020. En effet on espère qu'AMD va présenter son prochain gros GPU gaming alias Navi 21, censé ramener les rouges au niveau des verts, même si ces derniers conservent un gros atout dans leur manche avec la gravure 7nm. Des rumeurs venues de Chine lui octroieraient une surface de 505mm², ce qui n'est pas une mince affaire en 7nm, à titre d'exemple Navi 10 mesure 251mm², quand Vega 20 est à 331mm² (7nm), Vega 10 à 495mm² (14nm) et TU106 à 445mm² (12nm). Ceci donc laisse augurer de performances d'une autre classe que la RX 5700 XT, et on devrait pouvoir toper de la RTX 2080 SUPER, voire de la RTX 2080 Ti même si celle-ci creuse un vrai écart avec sa cadette.

Effectivement, de la réussite de ce GPU dépendra l'action des verts, et on peut imaginer que secoués sur le haut de gamme, ils se décident enfin à programmer leurs cartes 7nm. Car en l'absence de concurrence sur ce segment HEDT, le caméléon attendra et arbitrera comme bon lui semble, ce qui signifie simplement prendre son temps. Autant sur le segment mainstream, il a ajusté sa gamme 12nm avec les SUPER pour enquiquiner les Navi 10, mais sur le HEDT, il pourrait être forcé à vouloir reprendre le large, et on espère qu'il le fera non pas avec une RTX 2080 Ti SUPER, mais avec du 7nm bien solido. Voilà pourquoi Navi 21 va donner le rythme de l'année 2020 en matière de GPU !