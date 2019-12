Pour compléter une gamme constituée d’une RX 5500 XT en deux modèles et une RX 5700 plutôt haute en termes de tarifs, la nomenclature suggère fortement la future arrivée d’une RX 5600, voire RX 5600 XT. Fuite ou fake, impossible de départager, mais ce sujet met la toile en émoi, puisque de nombreux chiffres sont en fuite en ce qui concerne les performances supposées de la belle.

Tout d’abord, des scores 3DMark ont été aperçus sur la base de données, la plaçant avantageusement à 30 % de la RX 5500 XT, soit environ une GTX 1070 Ti ou un VEGA 56. La belle sera en outre équipée de 6 Go de RAM cadencée à 1500 MHz pour une fréquence détectée du GPU de 1593 MHz. Niveau puce, ce serait toujours un Navi 10, mais castré à 1920 Stream Processors pour 40 Compute Units. Cela permettrait ainsi de réutiliser les PCB et designs de la RX 5700, une aubaine pour les intégrateurs. Avide d’informations ? En voici un petit récapitulatif :

Benchmark Sauce RX 5600 XT SAUCE RX 5500 XT C’est mieux de combien ? Time Spy Extreme 2 815 points Néant Pas facile à calculer Time Spy 6 446 points 4 800 points + 34 % Fire Strike Ultra 4 756 points 3 500 points + 36 % Fire Strike Extreme 9 198 points 6 800 points + 36 % Fire Strike 18 90 6 14 300 points + 32 %

Reste la plus grande inconnue : celle du prix ! Entre la RX 5700 à 370 € et la RX 5500 XT à 220 €, il y a là un grand boulevard, et c’est bien à ce niveau que se fera l’intérêt de la carte. En attendant, patience est mère de sûreté... (Source : Igor's Lab et Reddit)