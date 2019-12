Durant le match violent sur le ring du commerce international entre la Chine et les USA, les différents protagonistes s'échangent les coups et les rounds les uns après les autres. Après le rejet légal de Huawei du territoire - et des affaires - américain, de nombreuses entreprises se sont vues couper les ponts avec le fabricant chinois, qui fait pourtant partie des plus gros producteurs de smartphone, de modem 3G/4G et d'appareils connectés au monde. Un manque à gagner certains qui a pu avoir son influence auprès de quelques entreprises, voire sur le cours de la DRAM. Bref, ce n'est pas comme supprimer un contrat avec une PME, de nombreuses firmes se sont retrouvées avec un trou dans le chiffre d'affaires, afin de ne pas vexer les autorités américaines.

Mais voilà qu'à la fin du round et après l'uppercut cinglant de la Chine avec le retrait progressif du hardware étranger, le géant américain s’essouffle de plus en plus et cherche à regagner du terrain. Et après que quelques firmes basées comme Google, Intel ou Microsoft ont pu obtenir de nouveau le droit de traiter avec Huawei, c'est au tour de Micron de pouvoir enfin revendre directement des nouveaux produits à l'entreprise de Shenzhen. Micron pourra donc revendre et gérer le support de ses nouveautés - mémoire DRAM, NAND, SSD... - légalement sur le territoire chinois, lui permettant d'essayer de rattraper les conséquences des joutes politiques entre les deux mastodontes. Mais il faudra probablement plusieurs mois avant que les résultats ne deviennent visibles, surtout si Huawei s'oriente plutôt vers des entreprises plus locales et - surtout - obéissant aux mêmes directives industrielles... (source : Anandtech)