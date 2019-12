Benchmarkeurs, benchmarkeuses, divers logiciels de test ayant été développés par Futuremark passent à l'as. Désormais pavillon UL, il a été jugé en haut lieu qu'il n'était plus nécessaire d'assurer le suivi de plusieurs benchmarks jugés obsolètes. Au 14 janvier prochain, 3DMark 11, 3DMark Cloud Gate, 3D Mark Ice Storm (PC, Android et iOS), ainsi que PC Mark 7 et Powermark vont cesser leur carrière. À cette date, ces tests ne seront plus vendus nulle part, ne seront plus jamais mis à jour, ne seront plus garantis par quelque service UL en ligne que ce soit. Par contre ils passent dans le statut legacy et seront gratuits comme à chaque fin de support, rejoignent ainsi leurs illustres ainés comme les PC Mark, 3D Mark 99 et d'autres que vous pouvez retrouver sur cette page.