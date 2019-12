Après avoir découvert en novembre plusieurs départs majeurs dans le service marketing d'Intel moins d'un an après leur arrivée - John Carvill, Heather Lennon et Chris Hook, qui avaient surtout été recrutés pour s'occuper du marketing de la nouvelle division GPU d'Intel -, on pouvait penser que ça commençait peut-être déjà à sentir un peu le roussi pour ce grand projet du fondeur. En fin de compte, il se pourrait aussi qu'Intel a tout simplement (enfin) réalisé qu'il valait certainement mieux allouer davantage de fonds en R&D et se concentrer à 100 % sur la technique - autant hardware, que software - avant de commencer à s'adonner au teasing marketing à coups de rendus 3D et autres "fans-arts" - ce genre de choses étant aussi un détail que les détracteurs ne manqueraient certainement pas de pointer du doigt si projet Xe venait à faire flop !

En tout cas, ces départs n'ont pas marqué le coup d’arrêt des recrutements chez le fondeur, puisqu'il a dernièrement aussi fraîchement mis la main sur l'ancien CTO de GlobalFoundries, Dr. Gary Patton, et on découvre aujourd'hui qu'une énième addition à l'équipe GPU de Raja Koduri avait également été réalisée quasi simultanément : Masooma Bhaiwala ! Un nom qui n'est pas forcement familier, mais la dame est une ancienne collègue de Raja chez AMD, où elle a donc travaillé 15 ans et 6 mois à plusieurs postes avec différentes responsabilités : vice-présidente et directrice de l’ingénierie de conception à la tête de l'équipe de conception SoC de la division semi-custom d'AMD, elle y a également joué un rôle dans les planifications et lancements de plusieurs APU et CPU "client" de l'entreprise - dont 3 puces spéciales semi-custom pour console, des APU et ASIC semi-custom pour d'autres clients, les APU "Trinity" (génération Bulldozer) ou encore les AMD K8 Rev G.

Son nouveau taf chez Intel ? Vice-présidente ayant pour responsabilité les "GFx SOC" - ce qui correspond naturellement à son domaine de compétence et son expertise -, c'est aussi un rôle qui serait directement lié aux segments des GPU "discrete" mainstream, datacenter et HPC, et cela bien sûr dans le cadre de la division Intel Graphics and Throughput Computing Hardware Engineering dirigée par Raja Koduri. En somme, ce dernier continue donc visiblement toujours à perfectionner infatigablement la confection de sa fine équipe chez Intel, après avoir déjà démarché bon nombre d'anciens ingénieurs de chez AMD depuis son arrivée en 2018, par exemple Joseph Facca, Balaji Kanigicherla, Kalyan Thumaty et bien sûr, Jim Keller. On attend maintenant les résultats ! (Source)