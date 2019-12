NZXT a clairement trouvé le bon plan pour promouvoir régulièrement sa gamme avec son programme CRFT, introduit en 2018 et permettant de lancer des éditions limitées des produits de la gamme du constructeur aux couleurs de telle ou telle célèbre franchise du jeu vidéo (H700 Fallout, H500 Vault Boy et H500 Overwatch), marque (H510i Phantom), ou "célébrité" (H700i Ninja Edition). Bon, d'aucuns diront aujourd'hui que c'est peut-être un peu tard pour faire la publicité d'une série qui existe depuis 2004, certes étoffée de nombreuses expansions au fil des années, et qui est devenue l'une des franchises de jeux vidéo les plus rentables de tous les temps.

Eh bien voilà, aujourd'hui, ce grand classique indétrônable du jeu vidéo s'est également prêté à l'exercice d'une nouvelle série limitée CRFT dans la gamme de boitiers modernes de NZXT, spécifiquement sous la forme de deux H510 peinturluré aux couleurs de deux factions, emblème éclairé à l'appui en façade : Alliance et Horde !

"Compatible" seulement avec des LED bleues...

Un choix entre deux couleurs qui s'effectuera donc surtout en fonction de votre allégeance à l'un ou l'autre drapeau, et de planter celui-ci fièrement sur votre bureau tout en profitant d'un boîtier moderne assez au gout du jour et relativement bien équipé, techniquement parfaitement identique au H510 original - et pour s'en souvenir de quoi il s'agit, il suffira de relire le test du H510i (et H510 Elite), dont la seule différence avec le H510 est la présence du module Smart Device V2 de NZXT. Par contre, comme toujours, l'édition de chaque boitier H510 Alliance et H510 Horde sera limitée à 1000 pièces seulement !

Jusque là, tout allait relativement bien, malheureusement NZXT n'a pas vraiment eu la main légère lors de la tarification de cette nouvelle série CRFT et la surtaxe Activision Blizzard est franchement douloureuse, puisqu'il faudra compter avec 199,99 $ pour une version comme pour l'autre, soit 130 $ de plus que le modèle standard à 69,99 $ (79,90 €), plus cher que le H710i et tant d'autres boitiers mieux équipés...Les boitiers seront disponibles à partir de janvier 2020, on ne sait pas encore s'ils se pointeront sur le territoire, mais avec un tel tarif, même les fans de WoW de longues dates les plus irréductibles risquent d'y réfléchir à deux fois !

En attendant, nous on rêverait volontiers d'un Hx00 CDH Enhanced Marvelous Licorne Edition avec les trombines intimidantes (si si) de l'équipe d'un côté, une BX engravée avec des flammes aux fesses sur la paroi vitrée, et en façade un Pascal grincheux rétroéclairé en RGB (non adressable, mode arc-en-ciel ou rien) - tout un symbole ! Une édition qui serait évidemment limitée à 69 pièces, parce qu'on est franchement optimiste ! Tient, peut-être une profanation pour un autre jour...

...et ici rouges, bien sûr ! Faut pas déconner !