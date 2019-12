Nous vous en parlions avant-hier, NVIDIA allonge encore plus sa liste de jeux compatible Ray Tracing avec six nouveaux titres, cependant il ne s’agit que de jeux à venir. Pour profiter des belles ombres, il faut se contenter des quelques implémentations actuelles sur Metro Exodus, Battlefield V ou encore Control... Cependant, il y a du mieux et immédiatement, car Deliver us the Moon : Fortuna vient de recevoir une rustine ajoutant la compatibilité avec la technologie RTX des verts.

Pour ce qui est du titre, il s’agit d’un jeu indé d’action/aventure se déroulant dans l’espace. Avec sa GTX 750 en configuration minimale et GTX 970 en recommandé, le bousin n’a rien d’impressionnant - à voir l'impact du RTX à ce niveau... -, et l’on pourrait se demander pourquoi NVIDIA est allé chercher de ce côté. Puis l’on comprend au visionnage du trailer : dans l’espace, où les sources de lumière sont multiples et les surfaces transparentes comme le verre très largement utilisées, le Ray Tracing prend tout son sens.

Oh, mais c’est de toute beauté !

La mise à jour est d’ores et déjà disponible, foncez sur vos modems si vous êtes l’heureux possesseur d’une RTX ! Dans le cas contraire, notez tout de même que le jeu prévu sur consoles en 2020, voilà qui sent fort le RT hardware pour cette période.