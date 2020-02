Materiel.net propose en ce moment une offre sur un combo Carte mère Asus/AMD Ryzen. Vous trouverez deux lots intéressants sur les trois proposés. Il s'agit d'un combo comprenant une carte mère Asus TUF B450-PLUS GAMING et, au choix, un Ryzen 5 2600 ou un Ryzen 7 2700X.

La carte mère, on la connait bien, puisqu'il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme, orienté gaming, qui propose l'essentiel en termes de connectique et surtout une compatibilité Ryzen 3000 (MàJ Bios nécessaire) si vous ne taper pas dans les gros monstres de la gamme. Du choix du processeur dépendra la remise appliquée. Si vous optez pour le "petit" Ryzen 5 2600 et ses 6c/12t cadencés à 3.4/3.9 GHz, vous obtiendrez 47,01 € de remise, soit le lot à 209,95 € hors livraison. Si vous avez besoin de plus de coeurs pour le boulot, sans faire l'impasse sur le jeu, le Ryzen 7 2700X et ses 8c/16t cadencés à 4.3 GHz en boost, disposent d'une remise moins élevée de 39,01 €. Le prix reste très intéressant pour le lot, qui passe ainsi à 259,95 €. Tout cela est possible grâce au code RYZNASUS à appliquer à la commande. De plus, vous bénéficierez d'un accès de trois mois offert au XBOX Game Pass avec ces deux lots. Le Ryzen 7 permet en plus de repartir avec Borderlands 3 OU The Outer Worlds (jusqu'au 15/02). Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous voulez coller dans votre machine. Nos liens sont disponibles juste en dessous.