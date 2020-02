Une étape a été franchie pour AMD avec le passage de la première carte mère AM4 au programme "Thunderbolt Host Certification" d'Intel et qui permet désormais à la X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 d'ASRock d'afficher officiellement un label "Thunderbolt Certified" ! Certes, un geste purement symbolique étant donné que l'interface fonctionnait déjà correctement depuis le lancement de cette carte mère mini-ITX disponible depuis un bon moment (et que nous avons testé joyeusement entre-temps), mais aussi sur sa grande soeur X570 Creator au format ATX.

En plus des bonnes affaires avec AMD, ASRock peut maintenant aussi se vanter d'être l'heureux créateur de la première carte mère non Intel ayant obtenu la bénédiction du fondeur pour le support de Thunderbolt 3 - un protocole ouvert et transmis à l'USB Promoter Group par Intel en mars 2019. Pour couronner le tout, ASRock est pour l'instant le seul constructeur à proposer des cartes mères équipées en Thunderbolt 3 pour Ryzen. Enfin, le fabricant précise que le contrôleur Thunderbolt de ses cartes mères n'est géré par le gestionnaire de périphériques de Windows uniquement dès qu'un appareil compatible TB3 y est branché. On rappelle aussi que ces cartes mères TB3 d'ASRock profitent d'un contrôleur Thunderbolt intégré sur le PCB de la carte mère et donc d'un connecteur situé directement sur son panneau des I/O, sans nécessiter aucune carte PCI additionnelle comme ce fut le cas auparavant et comme GIGABYTE le fait toujours avec sa TRX40 Designare, par exemple.

Par contre, GIGABYTE avait été l'un des premiers à tenter le Thunderbolt sur une plateforme AMD par l'intermédiaire de sa X399 Designare pour Threadripper équipée d'un connecteur spécial pour une carte additionnelle, mais qui en fin de compte n'a encore jamais été exploité. Zou, Thunderbolt 3 bientôt pour tout le monde et en route vers l'USB4 ! (Source : ASRock)



"Intel m'a certifier" !