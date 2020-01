On sait que les Threadripper sont des monstres à refroidir. D'ailleurs leur base est tellement large que des constructeurs de refroidissement ont spécialement conçu des engins pour eux. On avait vu dans un article que ce n'était du bullshit marketing, mais bien une réelle efficacité par rapport aux autres qui se disent compatibles TR4, mais dont le waterblock est évidemment trop petit/étroit, ne couvrant pas toute la surface. Avec les Threadripper de la série 3000, AMD a planté un gros platane dans l'oeil de son concurrent, mais aussi dans la barbe des refroidisseurs. Avec 280W, il élude une grande partie des ventirads et autres watercoolings du marché, surtout ceux à base pas adaptée.

ASUS a présenté un prototype d'AIO, spécialement Threadrippérisé, avec base large, et pour calmer les ardeurs de Zen 2, il a relié le waterblock et la pompe à un radiateur de 420mm, impliquant de facto 3 moulins en 140mm. Et ce sont des Noctua qui lui furent associés, des NF-A14 PWM 2000. Ce n’est pas courant comme gabarit sur de l'AIO, plutôt plafonné aux modèles de 360mm. Autre petit ajout, à l'instar des Ryujin, il est possible de customiser le top grâce à un écran OLED de 1.77", comme vous pouvez le voir sur ce modèle déjà testé chez nous. Rien n'est dit quant à une commercialisation, mais à suivre de près, surtout pour ceux qui veulent du TR3000. (Source Anandtech)