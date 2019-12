Si toi non plus tu ne sais pas quoi faire de l'argent du Noël de mamie, tape dans tes mains !! Nous on sait quoi prendre par contre et on vous partage ça. Que dites-vous d'un Ryzen 9 3900X à 526 € et des bananes ? C'est ce que proposent RDC dans un premier temps, si vous appliquez le code MERCIMAMIE, et Amazon ensuite. Pour 526,31 €, vous profiterez d'un processeur de dernière génération à 12c/24t, cadencé d'origine à 3.8 GHz, avec un boost de 4.6 GHz. Notre test se trouve ici si vous souhaitez connaitre le potentiel du bébé. Avec cette débauche de coeurs, vous serez non seulement remplis de l'amour de mémé pour une paire d'années, mais aussi armé pour toutes les situations que l'on peut rencontrer avec son PC. Cela va du solitaire au cinq contre un, en passant par du multimédia et de l'applicatif lourd, pour finir sur une note de jeu XXL à condition que le reste de la config suivent bien évidemment. Sachez enfin que ce processeur est livré avec son ventirad Wraith Prism et 3 mois de Xbox Game Pass offerts. Quoi qu'il en soit, le bébé est à bon prix chez les deux revendeurs et vous n'avez qu'à suivre les liens juste en dessous.