Cette année 2019 aura été propice au développement des différents projets sur l'intelligence artificielle, un domaine considéré comme porteur par de nombreuses grosses entreprises. En effet, nous pourrons noter des investissements notables dans le domaine, comme le rachat de Habana Labs par Intel pour quelques 2 milliards de dollars, ou alors l'aide de Microsoft de 1 milliard de dollars pour le projet OpenAI, sans oublier le projet de la poste américaine d'améliorer la gestion du tri et de l'envoi des colis via les systèmes de NVIDIA. Mais malgré tout cela, les projets demandent encore une puissance de calcul et une quantité mémoire tous les deux difficiles d'accès pour les particuliers, le plus souvent à cause d'un nombre d'instructions ou d'apprentissages ambitieux. Mais Ubisoft ne l'entend pas de cette manière, et plutôt que d'attendre que les projets existant soient assez matures et optimisés, l'éditeur a décidé de mettre au point son propre système d'intelligence artificielle.

Le système est basé sur l'architecture Soft Actor-Critic, développé dans l'université de Berkeley en Californie.Pour réduire l'impact sur les performances, Ubisoft s'est orienté vers une approche simpliste de deux actions : accélérer/décélérer et la direction. Grâce à l'apprentissage de l'IA, l'agent qui pilote le véhicule est capable de parcourir un chemin qui lui est inconnu en essayant d'aller au plus court, permettant de créer des bots efficaces et adaptés à toutes les situations. Cela permet aussi de valider cette solution pour un jeu de course, les chercheurs ayant pu prouver que l'architecture est viable à une commercialisation rapide dans le monde du jeu vidéo, tout du moins pour les jeux de course. (source : Siècle Digital)