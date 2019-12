Le clavier-sandwich RGB de Tt passe à table !

Comme beaucoup d'autres constructeurs de matos, Thermaltake en fabrique bien des choses de nos jours, alors qu'il est originellement surtout connu pour son catalogue de boîtier, ce qui n'a pas empêché le constructeur au fil des années de se diversifier dans l'alimentation (de PC), la DRAM, les chaises de bureau, et même les bureaux (RGB, bien sûr). Dans le sillage de sa gamme Level - d'abord 10, puis 20 -, Thermaltake s'est également essayé au périphérique reprenant le nom de cette série un peu particulière et qui ne demandait qu'à marquer les esprits avec une pointe d'originalité (tout de même beaucoup moins subtile et "classe" avec la dernière gamme Level 20, il faut l'avouer).

L'une des premières tentatives fut la souris Level 10, relevée spirituellement l'été dernier par un mulot Level 20, elle-même précédée par un premier clavier Level 20 RGB lancé en janvier et rejoint entre-temps par une version noire et une déclinaison GT (plus discrète) fin août. Mais c'est spécifiquement le modèle original Level 20 RGB dans sa robe titane qui nous est aujourd'hui tombé entre les mains et se retrouve ainsi sous nos projecteurs ! Que vaut en pratique cet exercice d'un clavier parfaitement à contresens du minimalisme courant des périphériques de notre époque et qui cherche clairement à signer un nouveau record d'excès de RGB pour ce genre de matériel ?