Ces dernières années, Microsoft a engagé un changement de son modèle économique - que ce soit pour les entreprises ou les particuliers - sous l'influence de son PDG Satya Nadella, s'orientant plutôt vers des solutions embarquées dans les nuages. Les résultats se sont montrés durant cet automne, prouvant que le choix de la Raymonde est très intéressant économiquement. Tellement intéressant que la situation attise de nouveau de vieilles rumeurs sur la dixième version du système d'exploitation fenêtré, annonçant une potentielle monture qui serait vendue sous forme d'abonnement. Un bruit de couloir qui ne date pas d'hier, car la journaliste Mary Jo Foley avait déjà lancé cette information courant 2018, sans pour autant que Microsoft n'ait officialisé la chose cette année.

Mais il faut dire que la tendance générale de la firme est propice à un tel changement. En effet, les résultats financiers liés à l'exploitation du cloud - même sur des solutions pour particuliers - sont en pleine explosion. Des solutions comme Office 365 ou la XBox Game Pass attirent de plus en plus les consommateurs, de part un étalement du budget qui apparaît comme intéressant et de nombreux avantages fournis avec les logiciels : espace supplémentaire sur Onedrive, temps d'appel téléphonique sur Skype, utilisation multiple de la licence... Actuellement, l'OS est le seul rescapé de ce passage total en mode service, tout du moins pour les utilisateurs lambda, puisque ce genre de solution se fait depuis longtemps dans le monde de l'entreprise. Pour Microsoft, cela pourrait aussi être un moyen de lutter contre le piratage ou la vente de clés pas chères, bien que la firme semble avoir abandonné la lutte depuis bien longtemps sur ces sujets. (source : MonWindows)

Il n'y a pas à dire, le miracle du cloud perdure toujours chez Microsoft