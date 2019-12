La reconciliation du X570 avec le mini-ITX ?

Les problèmes de surchauffe du chipset X570 sont connus, en grande partie liés à une implémentation du PCIe 4.0 gourmande en ressources et peu adaptée à la gravure utilisée. C'est grande partie ce qui limite son utilisation sur de petits formats de cartes, car il faut le refroidir et donc augmenter le poids et l'encombrement sur les cartes mères. Mais certains fabricant ont décidé de fournir quelques cartes en X570 au format mini-ITX, et ASUS en fait partie, avec un modèle ROG Strix X570-I Gaming destiné à amener le haut de gamme sur une carte de petite taille. Le comptoir vous propose donc un test pour vérifier si le pari est réussi.