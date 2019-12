Belle pièce que ce Ryzen 9 3900X. Si le meilleur CPU budget Zen 2 de la gamme AMD devient le Ryzen 5 3600, le meilleur compromis demeure le Ryzen 7 3700X entre pognon et performances. Quant à celui qui représente le meilleur rapport performances de malade en applicatif et prix convenable, c'est le 3900X. Eh bien il aime la gnole ce petit CPU, et pas qu'un peu ! Avec sa copine Hélène, il a pris 5625 MHz sur tous les coeurs, par contre il lui a fallu 1.8V, chose réalisable seulement si le cooling est béton, avec un radbox c'est le pschitt citron assuré ! Avec ça, il a topé un WPRIME 1024M en 35.517 sec. A titre d'exemple, le Core i9-9920X ayant lui aussi 12 coeurs et cadencé à 6104 MHz a fait le même test en 35.095 sec.

C'est plus de 500 MHz de plus pour un si petit gain, sans compter le prix de la machine initial. En même temps les overclockeurs chevronnés ne payent pas, donc ce critère ne tient pas spécialement. Mais qu'une puce mainstream vienne faire la nique à des processeurs HEDT, ça par contre c'est inédit. Une certaine époque on avait des FX qui topaient plus de 8 GHz, mais sur un coeur et de manière non pratique, juste de la fréquence. Que ces scores soient si proches sur de l'applicatif, ça par contre ça montre une évolution du marché inattendue et inespérée.