Turing dans des cartes au design original

L'arrivée cet été des RTX SUPER a permis à NVIDIA de revoir le positionnement de ses GPU, ce qui a donné notamment un modèle 2080 SUPER - toujours basé sur le TU104 - plus véloce et mieux adapté aux écrans 4K. La sortie de nouveaux GPU signifie aussi la sortie de nouveaux modèles de cartes graphiques, ce dont Inno3D ne s'est pas privé avec pas moins de 16 modèles rien que pour les RTX 2070 et 2080 SUPER, allant de la ventilation classique à deux ventilateurs au watercooling DIY. Pour aujourd'hui, le comptoir vous propose un test d'une des versions classiques des cartes, les Inno3D RTX 2070 SUPER Gaming OC et RTX 2080 SUPER Gaming OC X2.

• Street price actuel de la RTX 2070 SUPER Gaming OC X2

• Street price actuel de la RTX 2080 SUPER Gaming OC X2