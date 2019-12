Gohan, c'est son nom de scène sur le Comptoir, nous partage sa passion du Mini-ITX et par la même occasion une petite promo croisée au fil de ses recherches. Il s'agit de la ROG Strix X570-I Gaming de chez Asus. Ce petit bout de PCB séduisant, on vous en parlait courant septembre. Le modèle, bien qu'au format Mini ITX, propose un équipement d'un bon niveau et de quoi supporter les plus gros Ryzen 3000. L'étage d'alimentation est solide et le chipset dispose d'un système de refroidissement actif à deux ventilateurs de 30 mm. Notre cher Matt' vous fait le détail de ce qu'elle offre ici même. La carte mère passe à 278,07 € chez Rue du Commerce, avec le code prévu à cet effet et le pack reprise inclus. On vous met le lien en dessous de la photo de la belle.