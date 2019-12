le mastodonte des rx 5700 xt

Le renouveau des cartes graphiques arrive chez AMD avec la nouvelle génération Navi, qui quitte progressivement le vieux GCN pour basculer vers l'architecture RDNA ce qui lui permet de revenir dans la course des cartes graphiques milieu de gamme. Bien entendu les fabricants custom sont donc de retour et parmi eux ASUS qui décline sa gamme ROG Strix sur ces nouvelles puces Navi. Aujourd'hui, nous testerons donc la plus puissante d'entre elles : la ROG Strix Gaming RX 5700 XT.

