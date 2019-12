Le Metis prend du volume

Janvier 2015, c'est la date à laquelle nous publiions notre test consacré au Raijintek Metis. Près de quatre années se sont écoulées et voici que nous arrive le Metis EVO. Il garde les principaux atours de son ancêtre et nous retrouvons une carcasse en alu, de la couleur, du verre trempé pour ne citer que cela. Même si l'on reste sur du SFF, le Metis EVO prend du volume, ce qui permettra de gagner en confort lors de l'installation, mais également de séparer alimentation et stockage du reste de la configuration. Sans plus attendre, allons voir ce qui change dans le Metis EVO.